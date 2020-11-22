560 ألف زائر و27 ألف معاملة لمركز الشرطة الذكي في المرقبات

المصدر: دبي- البيان

حقق مركز الشرطة الذكي «SPS» التابع للقيادة العامة لشرطة دبي في مركز شرطة المرقبات نجاحاً باهراً في خدمة متعاملي شرطة دبي، حيث بلغ عدد زواره خلال عامه الأول 560 ألف زائر، بينما بلغ عدد المعاملات المنُجزة 27 ألفاً.

ويحتفي المركز الذي يعد أول مركز شرطة تقليدي يتحول إلى مركز ذكي ضمن إطار خطة شرطة دبي للتحول الكامل إلى مراكز شرطة ذكية تعمل على مدار 24 ساعة لتقديم خدمات ذكية دون تدخل بشري، بمرور عام على افتتاحه.

وقال العميد علي غانم مدير مركز المرقبات: إننا نحتفي بمرور عام منذ أن افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مركز شرطة المرقبات الذكي، وإننا في شرطة دبي نفخر بهذا الإنجاز والتحول نحو البيئة الذكية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على ضمان أعلى مستويات الراحة للمتعاملين وتلبية كافة احتياجاتهم بتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية المُبتكرة لأفراد المجتمع بسهولة ويسر، وصولاً إلى الهدف الاستراتيجي في تقليل عدد المراجعين للمراكز الحكومية.

وأكد العميد غانم حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المضي قدماً في تحقيق توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى جعل الإمارات في طليعة دول العالم في مختلف المجالات من خلال المبادرات النوعية لأنظمة العمل، ومنها تجربة مركز الشرطة الذكي الذي أثبت نجاحاً كبيراً في تقديم خدمات دون تدخل بشري.

وأضاف:«لقد مضت شرطة دبي في خطة استراتيجية لتحويل مراكز خدمة المتعاملين التقليدية إلى مراكز ذكية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الرامية إلى جعل حكومة دبي حكومة ذكية تستشرف المستقبل».

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