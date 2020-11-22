«الطوارئ والأزمات» بالفجيرة يصدر قراراً بمنع المخيمات والكرفانات

المصدر: (الفجيرة- البيان)

أصدر فريق الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الفجيرة قراراً بمنع إقامة المخيمات بمختلف أنواعها، بما فيها الخيم والكرفانات وغيرها، في المناطق كافة بالإمارة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد- 19.

وقال اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة بصفته رئيساً لفريق الطوارئ والأزمات والكوارث بالفجيرة إن هذا القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما أن الفترة المقبلة تشهد اعتدال حالة الطقس ورغبة بعض الأسر والشباب بالتوجه للتخييم والبقاء لفترات طويلة في تلك المخيمات بمختلف مناطق الإمارة.

وذكر أن القرار سيدخل ضمن نطاق تنفيذ كل من القيادة العامة لشرطة الفجيرة وبلدية الفجيرة وبلدية دبا الفجيرة للقيام بحملات ميدانية للتحقق من التزام كافة أفراد المجتمع بهذا القرار، والعمل على فرض الجزاءات والمخالفات المقررة بحق غير الملتزمين بذلك القرار الذي يصب في الصالح العام، والذي يتطلب تكاتف جميع الجهود من أجل تخطي هذه الجائحة بسلام. وأشار إلى أن الجهات المعنية ستقوم بإزالة تلك المخيمات والكرفانات في حال عدم التزام أصحابها.

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