انطلاق منصة «سيال الشرق الأوسط» افتراضياً غداً

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، وبالتعاون مع مجموعة «كوميكس بوزيوم»، عن استعداداتها لتنظيم «منصة سيال الشرق الأوسط لتعزيز العلاقات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات – منتدى واجتماعات افتراضية»، الحدث الافتراضي الذي ينعقد تحت مظلة معرض سيال الشرق الأوسط، إلى جانب منصة أبوظبي الافتراضية للتمور التي تشرف عليها جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وليوم واحد غداً.

وسيتيح هذا الحدث الذي طورته «أدنيك» على شكل جلسات افتراضية يتم عقدها من الساعة 01:00 ظهراً ولغاية الساعة 03:00 عصراً، للعارضين العالميين المتخصصين بقطاع الأغذية والمشروبات والضيافة وصناعة التمور، فرصة الاجتماع بشكل افتراضي، لممارسة أعمالهم التجارية، بما ينسجم مع الظروف الراهنة التي يشهدها العالم والقيود المفروضة على السفر، وحرصاً على الالتزام بالإجراءات وتدابير الصحة والسلامة المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وسيركز المشاركون على التحديات التي يواجهها قطاع الأغذية والمشروبات والضيافة وصناعة التمور في مراحل ما بعد وباء (كوفيد-19)، والفرص المتاحة خلال الأشهر الـ24 القادمة وستتطرق النقاشات إلى الاستراتيجيات والسياسات الحالية والجهود الوطنية المبذولة سعياً لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051.

وستنطلق فعاليات الحدث بكلمة ترحيبية لمعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، تسلط من خلالها الضوء على الجهود والأعمال الجارية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي في جميع أنحاء دولة الإمارات، تليها جلسة افتتاحية يتحدث خلالها كل من سعيد البحري سالم العامري، مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، حول استراتيجيات الهيئة المتعلقة بالرقابة الغذائية، ومحمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، حول الاستثمار بالأغذية الزراعية في الوطن العربي، وراشد عبدالكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ـ أبوظبي، حول دور دائرة التنمية الاقتصادية في دعم المستثمرين الدوليين بالأغذية الزراعية.

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