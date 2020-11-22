حظر استيراد الطيور الحية الداجنة من 4 دول خلال نوفمبر الجاري

المصدر: دبي - البيان

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة 4 قرارات لحظر الاستيراد خلال نوفمبر الجاري، يختص ثلاثة منها بحظر استيراد الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المملكة الهولندية وجمهورية ألمانيا وبعض مقاطعات روسيا، ويختص الرابع بحظر استيراد بيض المائدة ولحوم الدواجن من بعض مناطق المملكة المتحدة.

وتأتي القرارات في إطار استراتيجية الوزارة لتحقيق أمن واستدامة الغذاء وضمان سلامته، وجهودها لتعزيز الوقاية من دخول الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية إلى الدولة، حيث يتم العمل على مواكبة مستجدات وتطورات الوضع الصحي الوبائي في دول العالم وخاصة للشركاء التجاريين وحالات انتشار أو تسجيل بؤر مرضية في الحيوانات والطيور في الدول المصدرة للدولة.

متابعة

وجاء قرار حظر الاستيراد من مملكة هولندا على خلفية متابعة فريق عمل الوزارة لإخطارات وبيانات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ومتابعته للإصابات المسجلة بمرض انفلونزا الطيور مرتفع الضراوة في قارة أوروبا وآخرها الإصابة المسجلة في إحدى مزارع الدواجن اللاحم في مملكة هولندا والتي تحتوي على عدد 35750 طيراً، كما تم الاطلاع على الإجراءات المتخذة من قبل السلطات البيطرية في هولندا للسيطرة على المرض بما في ذلك إعدام الطيور المصابة، ولمنع مخاطر دخول فيروس انفلونزا الطيور للدولة فقد قامت الوزارة باتخاذ إجراءات احترازية حيال الاستيراد من هولندا شملت حظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس .

وفيما يتعلق بتسجيل مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة في منطقتي Cheshire West and Chester و Herefordshire في المملكة المتحدة، اتخذت الوزارة مجموعة من الإجراءات الاحترازية التالية تشمل عدم السماح بدخول الإرساليات من بيض المائدة ولحوم الدواجن التي تم ذبحها بعد 14.10.2020 من منطقتيCheshire West and Chester و Herefordshire وأية منطقة يظهر فيها المرض مستقبلاً لحين التوصل إلى اتفاق بخصوص نماذج الشهادة الصحية.

قرار

أصدرت وزارة التغير المناخي والبيئة قراراً بحظر استيراد كافة أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية وطيور الزينة ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من مقاطعات في روسيا كما استمرت الوزارة في السماح باستيراد منتجات الدواجن الغذائية (بيض المائدة واللحوم ومنتجاتها) والصيصان بعمر يوم واحد وبيض التفقيس وفقاً لنماذج الشهادات الصحية المعتمدة بين الإمارات وروسيا.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز