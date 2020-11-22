سلطان بن خليفة: العمل التطوّعي واجب والتزام أخلاقي

المصدر: أبوظبي - وام

أثنى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة على مواكبة مؤسسة تحقيق أمنية للعمل التطوعي من خلال تنظيم المزيد من الفعاليات الداعمة، مشيراً سموه إلى أن العمل التطوعي واجب والتزام أخلاقي ومجتمعي وحق إنساني في التكافل وركيزة أساسية من ركائز بناء المجتمع وممارسة إنسانية ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بكل معاني الخير والعمل الصالح.

وثمّن سموه جهود المؤسسة المبذولة لتحقيق أحلام الأطفال المرضى، مشيداً بحيوية مشاريعها في الدولة التي تسهم باستمرار في إطلاق المبادرات الوطنية والمشاريع الإنسانية.

جاء ذلك خلال حفل تكريم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان الذي أقيم بقصره بأبوظبي من قبل مؤسسة «تحقيق أمنية».

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحقيق أمنية: نفخر جميعاً بأننا نعيش ونعمل على أرض الإمارات بقيادة أبناء وأحفاد زايد الخير الذين واصلوا السير على نهجه المُبارك في زرع بذور السعادة والأمل في قلوب الجميع، وتمكّنوا من تحقيق نقلة مهمة في مسيرة العمل الخيري والإنساني.

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