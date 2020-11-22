«دار البر» تطلق مبادرة إنسانية لدعم المحتاجين

المصدر: دبي - وام

أطلقت جمعية «دار البر» مبادرة إنسانية جديدة تحت شعار «اتقوا النار ولو بشق تمرة» تهدف إلى جمع التبرعات من محاصيل التمور والرطب في دولة الإمارات وتوفيرها لصالح الفقراء والمحتاجين في مختلف أنحاء العالم.

وأوضح المهندس خلفان خليفة المزروعي رئيس مجلس إدارة جمعية «دار البر» أن الجمعية تتطلع إلى جمع أطنان وكميات وفيرة من التمور لصالح الفقراء والمحتاجين في مناطق متفرقة وشاسعة حول العالم للتخفيف من حدة معاناتهم مادياً ومعيشياً خاصة في ظل تداعيات فيروس «كورونا».

من جانبه ناشد محمد سهيل المهيري المدير التنفيذي للجمعية المحسنين وأهل الخير وأصحاب مزارع النخيل ومؤسسات القطاعين العام والخاص إلى دعم المبادرة، مشيراً إلى أن الجمعية تستقبل التبرعات العينية والنقدية لدى فروع الجمعية في دبي وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة أو التبرع لحساب الجمعية في بنك دبي الإسلامي (007520500335007) ومصرف أبوظبي الإسلامي على الحساب (10068346).

ويمكن التبرع للمبادرة عبر موقع «دار البر» والتطبيق الذكي الخاص بالجمعية في الهواتف والأجهزة الذكية ولدى مندوبي «دار البر» في المراكز التجارية المنتشرة على مستوى الدولة أو الاتصال على الرقم المجاني (80079) لدعم المبادرة وإنجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة.

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