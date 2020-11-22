شباب إماراتيون وإسرائيليون يكرّسون التعايش السلمي

المصدر: دبي - البيان

نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب أول حلقة شبابية افتراضية «إماراتية - إسرائيلية»، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح ركزت على ضرورة الحوار المتبادل بين الأديان والمعتقدات، وتكريس قيم التسامح والتعايش السلمي، واحترام التعددية الثقافية، وذلك بمشاركة رجال الدين، ومجموعة من الشباب في الإمارات، وإسرائيل.

وحضر الحلقة التي أدارتها الشيخة ماجدة بنت مكتوم بن راشد آل مكتوم، وهي باحثة حاصلة على منحة «رودس» المرموقة، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة المؤسسة الاتحادية للشباب، والحاخام يهودا سارنا، الحاخام الأكبر للجالية اليهودية في دولة الإمارات، ومريم الزيدي، وهي داعية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومازن نحوي، رجل أعمال فلسطيني مقيم في دولة الإمارات منذ مدة طويلة.

وحضر الحلقة الافتراضية أيضاً أكثر من 40 شاباً وشابة من الإمارات وإسرائيل من شتى أرجاء دول العالم، وذوي اهتمامات متنوعة ومتعددة، بما فيها العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والفنون والعلوم السياسة وريادة الأعمال.

حوار

وقالت الشيخة ماجدة آل مكتوم: «تشكل هذه الحلقة الشبابية مثالاً على أهمية الحوار والتعاون ليس في المنطقة فقط بل إنما على مستوى العالم أجمع، حيث ركزت نقاشاتها على العديد من القضايا والقيم المشتركة كالتسامح، والتعايش السلمي، وصناعة المستقبل، وهدفنا هو الاستماع لوجهات النظر، ومعرفة الأهداف والتحديات المشتركة التي تواجه الشباب في دول المنطقة، والاستفادة واكتساب المعرفة والتعلم من بعضنا البعض».

تسامح

ومن جانبها، قالت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي: «لدينا في دولة الإمارات وإسرائيل فرصة مشتركة لتكريس قيم التسامح، واستكشاف الرؤى الشبابية في ظل السلام لصناعة المستقبل الأفضل، والسلام لنا في دولة الإمارات هو أن نطوي صفحة الماضي، ونفتح صفحة جديدة نتعرف فيها على ثقافات جديدة، ونكون أصدقاء جدد نعمل معهم معاً على استكشاف طرق للمضي قدماً نحو مستقبل مزدهر وأفضل للمنطقة والعالم».

وأضافت معاليها: التسامح والتعايش هو إلى حد أشبه بالعضلة التي تنمو يوماً تلو الآخر بالتمرين والتدريب المستمرين نحن اليوم متحمسون أكثر من أي وقت مضى للتعرف على التنوع في ثقافاتنا، وتبادل المعرفة بين بعضنا البعض.

شكر

واختتمت الشيخة ماجدة آل مكتوم الحلقة بشكر جميع المشاركين على المساهمة في النقاش وكونهم رمزاً للأمل والإلهام للمستقبل.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز