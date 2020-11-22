إطلاق «بودكاست» الشباب العربي لإلهام الأفكار

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن مركز الشباب العربي إطلاق «بودكاست الشباب العربي» كمنصة جديدة في متناول الشباب العربي تسهم في تطوير محتوى عربي إبداعي بالاستفادة من التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة.

ويقدم «بودكاست الشباب العربي» مساحة إبداعية جديدة مفتوحة للشباب العربي للتعبير عن تطلعاته وأفكاره الملهِمة وتسليط الضوء على القضايا التي تهمه بصيغة حلقات بودكاست قصيرة مكثّفة من مختلف البلاد العربية تقدم المعرفة والفائدة، وتسهل وصول ملايين الشباب في الوطن العربي إلى محتوى متجدد يحاكي اهتماماتهم.

مكتبة للجميع

ويطلق مركز الشباب العربي «بودكاست الشباب العربي» ضمن المكتبة الصوتية التابعة له، والتي تتضمن مخزوناً نوعياً من الكتب المسموعة والمحتوى المعرفي الصوتي المتاح مجاناً باللغة العربية للشباب في أي وقت وحيثما كانوا في مختلف أنحاء العالم.

كما توفر المكتبة الصوتية الفرصة للشباب العربي لتطوير مهاراتهم في إنتاج المواد الصوتية وتوظيف قدراتهم الإبداعية في إعداد الكتب المسموعة والمساهمة في ابتكار وإنتاج وإثراء المحتوى العربي المسموع المتاح على شبكة الإنترنت.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب نائب رئيس مركز الشباب العربي: «مع تطور التكنولوجيا تتنوع الوسائط المتاحة للشباب العربي لتحويل أفكاره الإبداعية إلى واقع والاستفادة من الأدوات المتاحة في متناوله والتعبير عن المواضيع التي تهمه بوسائل تفاعلية جديدة. والمحتوى العربي على شبكة الإنترنت، سواء المكتوب أو المرئي أو المسموع مجال واسع لتحويل أفكار الشباب العربي إلى إبداعات مفيدة وملهمة».

وأكدت معاليها أن المبادرات الهادفة التي توسع مساحة الإبداع لدى الشباب العربي بما في ذلك تلك التي تعتمد استخدام الأدوات الرقمية تجعله أكثر قدرة على تحقيق ذاته وإبراز إمكاناته .

وأضافت معاليها: «نواصل العمل على منح الشباب العربي منابر تفاعلية جديدة لإطلاق أفكارهم المبتكرة والتعبير عن تطلعاتهم وطموحاتهم وإبراز إبداعاتهم، بما ينعكس إيجاباً على مسارات التنمية في المجتمعات العربية اقتصادياً واجتماعياً».

مجهود الشباب

من جانبه قال سعيد النظري مدير عام المؤسسة الاتحادية للشباب، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مركز الشباب العربي: «البودكاست كأداة تدوين صوتي إذاعي هي اليوم متاحة لشرائح واسعة من الأفراد والمؤسسات. ومع الصعود المستمر في عدد مستخدميه وجمهور المستمعين إلى محتواه وخاصة من الشباب، هناك فرصة نوعية للاستفادة من هذه التقنية لتطوير المحتوى المتاح باللغة العربية».

وأضاف النظري: «تقوم مبادرات مركز الشباب العربي على مبدأ»من الشباب وإلى الشباب وبمجهود الشباب. وبودكاست الشباب العربي هو مبادرة جديدة في هذا السياق يقدمها شباب متميز مبدع من مختلف البلاد العربية لتصل فائدتها إلى ملايين الشباب والمستمعين عبر الإنترنت.

أهداف

كما حرصنا على أن نقوم بتصميم المشروع من خلال العمل مع تجارب شبابية ناجحة في مجال التدوين الصوتي لتطوير المشروع وإطلاقه«. ويهدف»بودكاست الشباب العربي«إلى صناعة محتوى عربي نوعي، من الشباب وإلى الشباب، بمقاييس عالمية من حيث القصص والكتابة والإنتاج الإعلامي، وتقديم قصص الشباب العربي وتجاربه، والمساهمة في نشر المعرفة في الوطن العربي، وعرض قصص ملهمة، وشرح مفاهيم عميقة بأسلوب قصصي يحفز الشباب ويثري الثقافة وينشر المعرفة، عبر الاستثمار في صعود أدوات البودكاست لصناعة المحتوى الهادف.

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