«ديكوبيلد 2020» يشهد إقبالاً لافتاً للمشاركة في نسخته الرابعة

المصدر: دبي - البيان

أكدت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أن أكثر من 55 عارضاً من مختلف إمارات الدولة أكدوا مشاركتهم في النسخة الرابعة من معرض الإسكان ومواد البناء والديكور والاستشارات الهندسية «ديكوبيلد 2020»، التي ستقام خلال الفترة 26-28 الجاري في قاعة البيت متوحد في الورقاء 4 بإمارة دبي، وتنوعت الجهات المشاركة بين شركات المقاولات ومواد البناء والتصميم الداخلي والديكور، والاستشارات الهندسية وإدارة المشاريع، والأثاث والمفروشات والستائر والإضاءة والكهربائيات والحدائق وأحواض السباحة إلى جانب البنوك وشركات خدمات التمويل، فضلاً عن مشاركة المؤسسات والهيئات الحكومية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

مشاركة فاقت التوقعات

وأشارت المؤسسة إلى أن هذا الإقبال من العارضين المحليين للمشاركة في المعرض وبالرغم من التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» فاق التوقعات، الأمر يعكس المكانة التي وصل إليها معرض «ديكوبيلد» نتيجة للنجاحات التي حققها خلال دوراته الثلاث السابقة، والتي تشهد سنوياً إقبالاً متزايداً في عدد المشاركين فضلاً عن عدد الزوار المتنامي لهذا الحدث لما يشكله من فرصة مهمة للمواطنين الذين هم بصدد بناء منزلهم، حيث يوفر سنوياً فرصة كبيرة لهم بما يقدمه من أسعار مخفضة تطرحها الجهات المشاركة في المعرض، بالإضافة إلى عرض آخر التقنيات وما وصل إليه هذا القطاع المهم، حيث يستطيع المواطن الإطلاع على هذه الفرص .

تدابير احترازية

ولفتت المؤسسة إلى أنها شارفت على إنجاز كل الاستعدادات لاستقبال زوار «ديكوبيلد 2020» بدورة جديدة حافلة بالفرص والخدمات المتنوعة والغنية، مع اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية لضمان سلامة العارضين والزوار .

وستقام النسخة الرابعة من «ديكوبيلد 2020»، برعاية من بلدية دبي، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان وبلدية الشارقة، ودائرة الإسكان في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، وجمعية المهندسين الإماراتية، ورعاية إعلامية من قناة سما دبي وبدعم من غرفة تجارة وصناعة دبي.

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