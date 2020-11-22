المصدر: دبي - البيان

وضع المشاركون في الحلقة النقاشية التي عقدتها جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين بعنوان «مستقبل الاستشارات والتدريب الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة للخمسين عاماً»، 65 فكرة إبداعية لتصميم مستقبل الاستشارات والتدريب الإداري للخمسين عاماً المقبلة، وذلك ضمن «حوارات النفع العام»، التي نظمتها وزارة تنمية المجتمع في إطار مشروع تصميم الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات، الذي أطلقه صاحب السمـو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإشراك أفراد المجتمع في رسم مستقبل دولة الإمارات ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات 2071.

وركز الأفكار والمقترحات التطويرية ومخرجات الجلسة على تطوير مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، وترسيخ المهنة ركيزة أساسية للجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في سعيها لتحقيق الرؤى والأهداف الاستراتيجية الخاصة بها، والوصول إلى خبرات الاستشاريين المتخصصة.

ترأس الجلسة الدكتور علي بن سباع المري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، فيما تولى إدارتها وتنظيمها الدكتور أحمد تهلك رئيس لجنة تأهيل واعتماد المدربين الإداريين في الجمعية، وتم توزيع الحضور على عدد من القاعات الافتراضية.

وقال الدكتور علي بن سباع المري إن الحلقة النقاشية التي عقدتها جمعية الإمارات للمستشارين والمدربين الإداريين، استندت إلى محوري مستقبل التدريب الإداري للخمسين عاماً، ومستقبل الاستشارات الإدارية للخمسين عاماً، والتي جمعت 34 عضواً من أعضاء الجمعية المتميزين في مجال الاستشارات والتدريب، بحضور ممثل لوزارة تنمية المجتمع، في إطار الجهود التنموية والمجتمعية لدعم عملية التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الدولة، من خلال طرح عدد من المبادرات والأفكار التي من شأنها رسم خارطة طريق لتعزيز مسيرة التنمية في مجال الاستشارات والتدريب.

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