"أبوظبي للإسكان" تعتمد خطة توزيع القروض السكنية لعام 2021

المصدر: وام

اعتمد مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان خطة توزيع القروض السكنية لعام 2021 المندرجة ضمن برنامج المسرعات الحكومية (غداً 21).

واستعرض المجلس خلال اجتماعه السابع للعام الجاري الذي عقد "عن بعد" نتائج أعمال العام الحالي وما تم إنجازه على صعيد تقديم خدمات المنافع السكنية وتعزيز رحلة المتعاملين وجودة الخدمات وأتمتة العمليات.

ترأس الاجتماع سعادة جبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للإسكان، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: سيف بدر القبيسي نائب رئيس المجلس، وسيف علي سيف القبيسي، وعبدالله عبدالحميد الساهي، وعلي خليفة القمزي، ومحمد علي المنصوري، وعلي جاسم المزروعي، وعلي الحاي المحيربي وأحمد القبيسي من هيئة أبوظبي للإسكان.

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