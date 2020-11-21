براءة اختراع لدبي نظام تلقائي لشحن المركبات الكهربائية

المصدر: (دبي - البيان)

سجلت دبي، براءة اختراع جديدة بعد تطوير باحثين في مركز البحوث والتطوير، التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، نظاماً مبتكراً متخصصاً في محطات الشحن الذكية للمركبات الكهربائية، يتيح شحن جميع أنواع المركبات الكهربائية باستخدام كابل وقابس واحد.

ويسهم النظام الجديد في جعل تصميم محطات الشحن صديقاً للمستخدم قدر الإمكان، حيث إنه يبسط عملية الشحن ويتيح لسائقي المركبات الكهربائية شحن سياراتهم بسهولة بالغة، دون الحاجة لإحضار كابلات الشحن المناسبة لمركباتهم.

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