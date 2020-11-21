مركز شرطة البرشاء يضبط 27 سيارة مخالفة لقوانين السير

المصدر: (دبي - البيان)

أسفرت الحملة المرورية التي نفذها مركز شرطة البرشاء على شارع القدرة ومنطقة اختصاص المركز بالتعاون والتنسيق مع قسم تعقب السيارات في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومخفري الفقع والهباب عن ضبط 27 سيارة مخالفة لقوانين السير والمرور، لارتكابها مخالفات ومنها طمس لوحة أرقام سيارات، وعدم حمل رخصة قيادة، وتزويد سيارات تقنيات تزيد من سرعة محركاتها وتسبب إزعاجاً وضجيجاً وخطراً على قاطني المناطق السكنية.

وقال العميد عبدالرحيم بن شفيع، مدير مركز شرطة البرشاء، إن الحملة التي أطلقها المركز تهدف إلى ضبط أمن الطريق وتقليل الوفيات والمحافظة على الممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق، وضبط المخالفات المرورية، وخاصة المتعلقة بتركيب الزوائد والإضافات لمحرك المركبة، والتي تكون مصدراً لإثارة الضجيج والقيام بالحركات الاستعراضية، والقيادة بطريقة متهورة.

وأكد العميد عبدالرحيم بن شفيع، أن تزويد المركبات يُفقد السائق القدرة أحياناً على السيطرة عليها وخاصة إذا تم إدخال تعديلات خطيرة على المحرك بطريقة لا تتناسب ونوع المركبة أو الطرق الموجودة، مشيراً إلى أن حوادث المركبات المزودة تكون مميتة وغالباً ما يتسبب قائدها في تعريض حياة الآخرين للخطر، وقد يتسبب في إنهاء حياة أشخاص أبرياء.

وأضاف العميد ابن شفيع إن إحداث تغييرات في محرك المركبة أو رقم «الشاسي» من دون ترخيص غرامته 1000 درهم و12 نقطة مرورية و30 يوم حجز للمركبة، وقد تزيد العقوبة على حسب الواقعة.

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