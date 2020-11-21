شرطة أبوظبي: إهمال الأسرة سبب رئيس لسقوط الأطفال من الشرفات

المصدر: أبوظبي - البيان

دعا المقدم سيف علي الجابري رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع في لقاء مع برنامج «لمسيان اليوم» بقناة الإمارات إلى أهمية تعزيز المكتسبات التي من شأنها حماية الأطفال، وضمان حقوقهم في كل الجوانب المجتمعية والأسرية والصحية والتعليمية.

وحث بمناسبة اليوم العالمي للطفل، على أهمية مواصلة الجهود التي تركز على الأطفال وتوفير فرص التمتع لهم بحياة كريمة ومستقبل أفضل، ويصادف اليوم العالمي للطفل 20 نوفمبر سنوياً، ويقام هذا العام تحت شعار «الاستثمار في المستقبل، يعني الاستثمار في أطفالنا».

وأوضح رئيس قسم توعية المجتمع في إدارة الشرطة المجتمعية خلال المقابلة - التي تناولت مخاطر سقوط الأطفال من شرفات المباني - أن إهمال الأسرة يعد سبباً رئيسياً لذلك، بالإضافة إلى فضول الأطفال الذي يدفعهم لاستخدام قطع الأثاث القريبة من الشرفات ما يؤدي إلى سقوطهم.

التزام

وأشار إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للطفل يأتي تجديداً للالتزام بتحمل كل المسؤوليات تجاه حماية وضمان حقوق الأطفال، وتوعية الأسر بتلك الحقوق وبذل الجهود لتنميتهم تنمية سليمة وتوفير الأفضل لهم لينعموا بحياة كريمة باعتبارهم يُمثّلون جيل المستقبل.

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