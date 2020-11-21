أمطار متوسطة وغزيرة على الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

هطلت أمطار الخير على المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة وتراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

وأدت الأمطار إلى جريان الوديان والشعاب وانخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة إلى جانب تجمع كميات وبرك من المياه في الطرق بالمنطقة.

ودعت شرطة الفجيرة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة والابتعاد عن مسارات الأودية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح الغد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 - 25 كم/ س، تصل إلى 35 كم/س أحياناً.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفاً إلى متوسط، وسيحدث المد الأول عند الساعة 16:30 والمد الثاني عند الساعة 07:58

والجزر الأول عند الساعة 10:17 والجزر الثاني عند الساعة 00:07 و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط وسيحدث المد الأول عند الساعة 13:26 والمد الثاني عند الساعة 03:11 والجزر الأول عند الساعة 08:38 والجزر الثاني عند الساعة 20:09.

زوّار

وتوافد الزوّار على مختلف مناطق الفجيرة للجلوس وسط المناظر الطبيعية الساحرة، حيث جذبت المناطق الجبلية أعداداً كبيرة من مختلف مناطق الدولة للاستمتاع بالطبيعة الجبلية بين أشجار الغاف والسمر بعد أن استقرت حالة الطقس ومشاهدة جريان المياه العذبة التي خلّفتها الأمطار بين المنحدرات.

وتزامنت الأجواء المطيرة وانخفاض درجة الحرارة مع عطلة نهاية الأسبوع، حيث فتحت شهية الناس للخروج مع عدة الرحلات للطبخ في الهواء الطلق، وتناول وجبة الغداء في الخارج.

كما اكتظ سوق الجمعة المفتوح بالمتسوقين، حيث اصطفت أعداد كبيرة من السيارات لشراء الفواكه الطازجة والمأكولات المحلية.

وحرصت دوريات شرطة الفجيرة على مراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها خلال الأجواء الماطرة، كما باشرت آليات البلدية أعمالها لسحب المياه من مناطق تجمعها.

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