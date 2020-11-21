هزاع بن زايد: فخورون بالدور الريادي لمؤسسات رعاية الأمومة والطفولة

المصدر: (دبي- البيان)

عبّر سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، عن فخره بالدور الريادي لمؤسسات رعاية الأمومة والطفولة في الإمارات، مشيداً سموه بجهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لدعم الأطفال.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه في «تويتر»: «في اليوم العالمي للطفل، نفتخر في الإمارات بالدور الريادي لمؤسسات رعاية الأمومة والطفولة، ولنا في أم الإمارات قدوة دائمة ومثال أعلى لما يمكن تحقيقه دعماً للأطفال عبر القوانين والتشريعات والمشاريع والبادرات التي تحميهم وترعاهم وتقود خطواتهم الواثقة نحو النجاح والازدهار».

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