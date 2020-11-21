منفذ خطم الشكلة يهنئ العمانيين باليوم الوطني

المصدر: (العين - وام )

استقبل منفذ خطم الشكلة بمدينة العين، مؤخراً، العابرين من الشعب العماني الشقيق مهنئاً إياهم بمناسبة اليوم الوطني الخمسين للنهضة العمانية المباركة.

وقام وفد من منفذ خطم الشكلة بزيارة للمنفذ العماني «البريمي» لتهنئتهم، حيث ضم الوفد الرائد طالب حمد الكعبي من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، والرائد عبدالله محمد النقبي من شرطة أمن المنفذ، وسعيد دغيمل الشامسي ممثلاً عن الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، وكل من محمد سيف النعيمي وسعيد خليفة الشامسي وموسى شفيق حديد من جمارك أبوظبي - منفذ خطم الشكلة.

وتبادل الجانبان التهاني بمناسبة اليوم الوطني العماني الخمسين للنهضة.

‏‎وفي سياق متصل، دعت الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة كافة المسافرين عبر المنافذ البرية للدولة بالتقيد بالإجراءات الوقائية المتبعة للسيطرة على جائحة كورونا «كوفيد -19».

وقال الدكتور محمد علي النعيمي، مدير مكتب العين بالهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة: نحرص في منافذ الدولة على سلامة المسافرين من خلال التقيد بالإجراءات الوقائية المتبعة.

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