«إسلامية دبي» تنشر سلسلة دراسات تأصيلية في فقه التسامح

المصدر: (دبي - البيان)

أصدرت إدارة البحوث بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، سلسلة دراسات تأصيلية في فقه التسامح لنخبة من علماء الدائرة استهدفت الباحثين وجمهور القراء والمثقفين والمتطلعين إلى المعرفة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتسامح.

وقد احتوت هذه السلسلة على أربع دراسات معمقة، أولها كتاب «السماحة والتسامح في الإسلام» لفضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء.

أما الإصدار الثاني في السلسلة فهو «التسامح مع غير المسلمين في القرآن الكريم وآثاره عن الفقهاء - دراسة تأصيلية» للباحث أول محمد سعد الشحيمي.

أما الإصدار الثالث فقد جاء بعنوان «مسائل من تسامح فقه المعاملات المالية مع غير المسلمين» للباحث أول الدكتور إبراهيم عبد اللطيف العبيدي. ثم جاء الإصدار الرابع بعنوان «من الدار إلى الجار» لفضيلة الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير مفتين مدير إدارة الإفتاء، ليجلّي موضوعاً مهماً وهو تأصيل أثر المعاهدات الدولية على علاقات المسلمين بغيرهم.

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