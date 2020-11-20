بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الفجيرة

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

هطلت أمطار الخير على المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.

وأدت الأمطار إلى جريان الوديان و الشعاب و انخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة إلى جانب تجمع كميات و برك من المياه في الطرق بالمنطقة.

و دعت شرطة الفجيرة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة و الإبتعاد عن مسارات الأودية .

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