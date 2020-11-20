بالفيديو.. هطول أمطار الخير على الفجيرة
هطلت أمطار الخير على المناطق الشرقية من الدولة في إمارة الفجيرة تراوحت بين المتوسطة والغزيرة.
وأدت الأمطار إلى جريان الوديان و الشعاب و انخفاض درجات الحرارة بصورة واضحة إلى جانب تجمع كميات و برك من المياه في الطرق بالمنطقة.
و دعت شرطة الفجيرة السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة خلال الأجواء الماطرة و الإبتعاد عن مسارات الأودية .
#أمطار_الخير أدت إلى جريان وادي مي ووادي الحيل بالفجيرة— صحيفة البيان (@AlBayanNews) November 20, 2020
تصوير: زيشان أحمد #الفجيرة #الإمارات #أمطار_الإمارات #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/uODHgsCNZ0
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