محمد بن راشد يشكر رولا على قصتها: لا قيمة للحضارة بدون قيم

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن القيم هي التي تصنع الحضارة ولا قيمة للحضارة من دونها.

وقدم سموه، الشكر للإعلامية رولا الخطيب على قصة نشرتها عبر حسابها في "تويتر" بينت فيها قيمة الاهتمام والاحترام بدولة الإمارات.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه بتويتر، "رولا.. الراحمون يرحمهم الرحمن.. شكراً لقصتك الجميلة.. شكراً لبلدية دبي.. ونسأل الله أن يديم رحمته على هذا البلد الطيب.. لا قيمة لأية حضارة بدون قيَم.. قيَم تعطينا معنى لإنسانيتنا".

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