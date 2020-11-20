النيابة العامة توضح عقوبة التعدي على حقوق الطفل

المصدر: وام

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي بعض من الحقوق المقرر للطفل طبقا لقانون حقوق الطفل "وديمة" بالتزامن مع يومه العالمي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الطفل هو كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره، وطبقا للمادة 13 مِن قانون حقوق الطفل "وديمة" يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته.. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.

ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية بالتزامن من يوم الطفل العالمي وفي إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين.

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