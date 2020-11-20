طبيب مواطن رئيساً للرابطة العربية للمسالك البولية

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

انتخبت الجمعية العمومية للرابطة العربية للمسالك البولية خلال اجتماعها على هامش مؤتمر المسالك البولية الـ9 والذي انعقد بالتزامن مع المؤتمر الـ17 للرابطة العربية للمسالك البولية في مركز دبي التجاري العالمي الدكتور عبدالقادر الزرعوني استشاري المسالك البولية في مستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين رئيس شعبة المسالك البولية في جمعية الإمارات الطبية رئيساً للرابطة العربية للمسالك البولية.

وذلك تثميناً لدور دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم الأنشطة العلمية بشكل عام ودعم تخصص المسالك البولية بشكل خاص، ولدوره المميز وإسهاماته الكبيرة في تقدم طب وجراحة المسالك البولية في الوطن العربي. كما انتخبت الجمعية العمومية الدكتور ياسر فرحات أميناً للسر والدكتور يوسف الحلاق من العراق المسؤول المالي للرابطة.

وجرى في الاجتماع مراجعة إنجازات الرابطة. ومناقشه الأفكار التي تدعم أنشطة الرابطة وتجعلها في مسار الجمعيات العالمية بالمسالك البولية. وأيضاً جرى مناقشة الأفكار الإبداعية ودعم العلماء الشباب.

وتمت التوصية بدعم النشاط العلمي بالدول الأعضاء، وزيادة الترابط مع الجمعيات العالمية ودعم البحث العلمي، وناقش المؤتمر الذي عقد بالنظام الهجين بحضور 800 طبيب من مختلف دول العالم العديد من أوراق العمل المتعلقة بالحصيات البولية وسلس البول والعيوب الخلقية بالجهاز التناسلي وتضخم البروستاتا وكذلك استخدام المناظير والروبوتات بعمليات المسالك البولية.

وأشار الدكتور الزرعوني إلى أن أكثر أمراض المسالك البولية شيوعاً في الدولة هي التهاب المجاري البولية وحصيات الجهاز البولي وتضخم البروستاتا.

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