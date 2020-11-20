الشيخة فاطمة تهنئ عهد بنت عبدالله باليوم الوطني العماني

المصدر: (أبوظبي - وام)

بعثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، برسالة تهنئة إلى السيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، حرم جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان، بمناسبة اليوم الوطني الـ50 المجيد لسلطنة عمان الشقيقة.

وأعربت سموها خلال الرسالة عن أطيب التهاني للسيدة الجليلة عهد بنت عبدالله البوسعيدية، ولجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بموفور الصحة والعافية وموصول الأفراح والمسرات، كما أعربت سموها عن مشاطرتها إياهم فرحة الاحتفال بالعيد الوطني المجيد للسلطنة وبمرور خمسين عاماً على النهضة العمانية المباركة.

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