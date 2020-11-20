«أطباء التسامح».. رسالة خير من الإمارات إلى العالم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

أطلقت «إمارات العطاء» مبادرة أطباء التسامح العالمية، في رسالة خير وعطاء وتسامح من الإمارات للعالم، بالتزامن مع اليوم العالمي للتسامح.

وتهدف المبادرة إلى استقطاب الأطباء من مختلف الأديان والجنسيات وتمكينهم من خدمة الإنسانية بغض النظر عن اللون أو الجنس أو العرق أو الديانة تحت شعار «على خطى زايد».

وبدأت «أطباء التسامح» أولى حملاتها على المستوى المحلي بمشاركة فعالة من الأطباء من مختلف دول العالم افتراضياً وميدانياً بهدف ترسيخ ثقافة التسامح الإنساني والعطاء المجتمعي والتطوع الصحي في الكوادر الطبية من خط الدفاع الأول وتمكينهم من خدمة مختلف فئات المجتمع من خلال تبني مبادرات علمية وتدريبية وبحثية.

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