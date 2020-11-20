«المواطنة الرقمية» ورشة توعوية في عجمان للحد من التنمّر الإلكتروني

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية ورشة توعوية حول المواطنة الرقمية تحت عنوان «للحد من التنمر الإلكتروني» .

وقالت منى صقر المطروشي مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، إن الجمعية تحرص دائماً على المشاركة في المبادرات والفعاليات والأنشطة القائمة على مستوى الدولة من الجهات المتخصصة وتستقطب الكوادر الوطنية التربوية المعنية بالأنشطة المتخصصة للطلاب لتساعدها في إقامة برامج تربوية لفريق «ملهمون» في جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية بصفة خاصة وللمجتمع بصفة عامة.

ومن جانبها قالت حصة الطنيجي أمين سر جمعية التنسيق بين جمعيات النفع العام وعضو جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية أننا أمام تحد كبير يطال تربية وتنشئة الأطفال في العصر الرقمي بشكل متوازن لضمان جودة الحياة الرقمية والحفاظ على سلامة النشء من مخاطر العالم الرقمي .

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