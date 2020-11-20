تحقيق أمنية طفل بأن يكون شرطياً في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

لبت إدارة العلاقات المجتمعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالتعاون مع إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، طلب عائلة الطفل سعود محمد العوضي، بأن يعيش حياة رجل الشرطة، وأن يحصل على جولة في إحدى الدوريات الفارهة.

وأرسلت والدة الطفل البالغ من العمر 9 سنوات، رسالة إلى برنامج «قيادات الشرطة في خدمتكم» على تطبيق شرطة دبي، تعبر فيها عن رغبة طفلها في أن يعيش تجربة رجل الشرطة في دبي، وأن يتجول في الدورية الفارهة.

وبناءً على الرسالة، وفرت القيادة العامة لشرطة دبي زياً لرجل الشرطة إلى الطفل واصطحبته في جولة في الدورية الفارهة في منطقة لاميرا وهو ما ساهم في إسعاده، فيما أكدت والدة الطفل تعلقه بشخصية رجل الشرطة لذلك قررت التواصل مع شرطة دبي من أجل تحقيق أمنيته ووجدت ترحيباً وجدية كبيرة، مقدمة شكرها إلى شرطة دبي على حرصها على إسعاد طفلها وترك أثر إيجابي ورائع في حياته وأمانيه.

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