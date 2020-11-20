«الخارجية» تنظم ورشة حول «الملكية الفكرية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

نظمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ورشة عمل افتراضية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لمناقشة سياسات تعزيز وحماية حقوق الملكية الفكرية، بمشاركة عدد من المسؤولين المعنيين من دولة الإمارات العربية المتحدة ومن الجانب الأوروبي من مختلف الجهات ذات العلاقة.

وضم وفد الدولة المشارك ممثلين عن: وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والهيئة الاتحادية للجمارك، وشرطة دبي، ووزارة الاقتصاد، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، ومجموعة الخليج للعلامات التجارية، فيما شارك عن الجانب الأوروبي أعضاء من بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة، وعدد من مسؤولي المفوضية الأوروبية، والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش.

وتطرق المشاركون خلال الورشة إلى القضايا الملحة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية في دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي، ومناقشة التدابير الحدودية والإجراءات المتخذة للحد من التقليد والقرصنة على المعابر الحدودية وداخل الدولة.

وبحث الجانبان كيفية الاستفادة من تجارب دول الاتحاد الأوروبي في هذا المجال، بما في ذلك عمليات الاحتجاز الجمركية للسلع المخالفة لحقوق الملكية الفكرية.

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