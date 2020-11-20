تحديث الخطة الاستراتيجية للمخطط الحضري لعجمان 2040

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

اعتمدت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان تحديث الخطة الاستراتيجية الحضرية لإمارة عجمان 2040 .

وذلك بإعادة النظر في نظام المخطط الحضري في الإمارة بما يتوافق مع المعايير الدولية ويضمن تعزيز قدراتها على تلبية الاحتياجات ‏ووضع رؤية شاملة لإمارة عجمان ومدينتي مصفوت والمنامة، وتم مراجعة المخطط الحضري الحالي وجمع المزيد من المعلومات والقيام بدراسة نقاط القوة والضعف ووضع سيناريوهات النمو الحضري لعام 2040 وصولاً لأفضل سيناريو مستدام.

وقال المهندس علي مال الله الشحي مدير إدارة التخطيط والمساحة في دائرة البلدية والتخطيط لـ«البيان»: «أن العمل في تحديث المخطط الحضري للإمارة ارتكز على تقييم الوضع الحالي من خلال إعداد تحليل عالي المستوى للوضع الراهن بكل مدينة من مدن الامارة الـ3 كلاً:

«عجمان، مصفوت، المنامة» فيما يخص استعمالات الأراضي المحتملة وإجراء تحليل للأراضي الغير مستعملة، كما يتم دراسة وتحديث المخطط كل 3 سنوات لرصد المتغيرات وذلك بهدف المواكبة والتطوير.

سيناريو

وتم وضع سيناريوهات مستقبلية ومحتملة ‏للمتغيرات والأنماط لتحديد أبعاد المدينة لعام ‏ 2040، ويركز المخطط على المشاريع والتي تعد محفزات لتغيير الاتجاه الحضري الحالي، حيث تضمن المخطط أكثر من 40 مشروعاً، إضافة إلى أن المخطط يوضح أبعاد المدن لعام 2040 من حيث السكان والإسكان والاقتصاد ‏والتنقل وتقييم المرافق الاجتماعية والطرق ‏وخدمات البنية التحتية.

وذكر أن تحديث المخطط يتضمن سير العمل والذي ‏يشمل تقييم الوضع الحالي ودراسته من كافة الأبعاد وعقد اجتماعات دورية مع الشركاء لمناقشة النتائج وصولاً لبلورة الرؤية وإعداد الخطة الاستراتيجية الحضرية والتي تشمل نتائج رئيسية وأبعاد المدن والتوجهات الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الرئيسية المستهدفة والمشروعات المقترحة.

استراتيجية

وأفاد الشحي أن أبرز التوجهات الاستراتيجية لتحديث المخطط الحضري تشمل 4 محاور رئيسة هي: إدارة الاراضي بشكل أفضل من خلال تحقيق التكامل بين البنية التحتية والانشطة السكنية والاقتصادية، ومعالجة العائق الرئيسي لرؤية عجمان طويلة المدى وربط مختلف المكونات والخدمات المقدمة والاشخاص والنظم البيئية متعددة الخدمات، والتخطيط لشغل الأراضي الكثيفة والحد من النمو المفرط، وأهمية إيجاد اقتصاد تنافسي من خلال دعم الاقتصاد الأخضر والمبتكر وتحقيق تنمية اقتصادية ذات قيمة مضافة على أساس الصناعات المبتكرة.

تميز

شمل تحديث المخطط الحضري أهمية توفير مكان أفضل للعيش وزيادة جودة الحياة للمواطنين والذي يعد هدفاً رئيسياً لأهداف التنمية المستدامة وإحدى ركائز رؤية عجمان 2021 وإنشاء شبكة مناطق مفتوحة ومتصلة، وأهمية دعم قطاع النقل العام.

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