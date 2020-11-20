«أنا إيجابي» تُعزز مفاهيم السعادة وجودة الحياة في شرطة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

افتتح العميد صالح عبد الله مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعاليات ورشة عمل «أنا إيجابي» التي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بالتعاون مع مجلس السعادة والإيجابية، ومجلس القيادات الشابة، ومجلس طلبة الكليات والجامعات في شرطة دبي، بهدف تعزيز مفاهيم السعادة والإيجابية وجودة الحياة، وصناعة سفراء مُتخصصين في بث رسائل السعادة والإيجابية في مختلف أماكن عملهم.

وتنوع حضور المشاركين في الورشة بين الاتصال عن بُعد، والحضور في مكان إقامة الورشة في مختبر الابتكار.

ورحب العميد صالح عبدالله مراد خلال الافتتاح بالمشاركين في الورشة، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز مفاهيم السعادة والإيجابية بين موظفيها من خلال ورشة العمل العلمية والتدريبية التي تستهدف الشباب بما ينعكس على جودة بيئة عملهم. وناقشت ورشة العمل أهم مفاهيم السعادة والإيجابية، والعوامل المؤثرة على تعزيزها إلى جانب إجراء بعض التدريبات والمهام العملية على تطبيق مفاهيم السعادة والإيجابية التي تساهم في أن يكون الموظفون سفراء في مكان عملهم.

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