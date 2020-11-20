إصدار سياسات الإسكان لموظفي حكومة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت دائرة الإسناد الحكومي سياسات إسكان موظفي حكومة أبوظبي بغرض تنظيم آلية الإسكان ووضع الإطار الموحد لتطبيقها، ليكون المرجع الرسمي لهذا الشأن.

وتسري أحكام هذه السياسات على كافة الموظفين المواطنين وغير المواطنين العاملين في الجهات والشركات الحكومية بالإمارة.

وجاء إصدار هذه السياسات انطلاقاً من حرص حكومة أبوظبي على تطبيق سياسات إسكان فعالة للموظفين لديها، وسعياً لمساعدة الموظفين في توسيع نطاق الخيارات السكنية في أبوظبي لتعزيز الكفاءة الإنتاجية للموظفين مع مراعاة صحتهم وسلامتهم وحياتهم الأسرية والاجتماعية، وللحفاظ على متانة الترابط الأسري وتقليل خطر الحوادث المرورية وإشكاليات الاختناقات المرورية اليومية.

ونظمت السياسات الصادرة آلية وضوابط صرف علاوة السكن والسلفة الإيجارية للموظفين المواطنين، إذ يستحق الموظفون المواطنون والمقيمون في الإمارة مخصص علاوة السكن المقرر لهم وفقاً لدرجتهم الوظيفية.

ونظمت السياسات آلية صرف المخصص الإيجاري السنوي للموظفين غير المواطنين المقيمين من ملاك العقار في إمارة أبوظبي باستحقاق مخصص السكن المقرر لهم وفقاً لجدول الدرجات والرواتب، بينما يحصل المستأجر على المخصص بما لا يتجاوز القيمة المحددة بجدول مخصص السكن الإيجاري السنوي لدرجته الوظيفية، ويصرف مباشرة للمؤجر. ونصت السياسات أيضاً على صرف بدل التعليم للمستحقين من موظفي الحكومة، وفقاً لسياسات الموارد البشرية المعمول بها في جهة عملهم.

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