«أكاديمية الإعلام الجديد» تعزز حضورها العربي بشراكة رقمية مع شركة سعودية

المصدر: الرياض - البيان

نجحت أكاديمية الإعلام الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأكاديمية الرقمية الأولى من نوعها بالعالم العربي، في تعزيز حضورها وترسيخ سمعتها في الدول العربية بعد توقيعها مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة التأثير المباشر في المملكة العربية السعودية، الرائدة في مجال الاتصال والتسويق.

وذلك لتطوير قدرات الشباب السعودي في مجال الإعلام الجديد والاتصال والتواصل وابتكار المحتوى الرقمي.

وتستهدف الشراكة الجديدة الاستفادة من خبرات أكاديمية الإعلام الجديد في تنمية مواهب الجيل الجديد من المؤثرين ورواد الاتصال الرقمي في المملكة العربية السعودية، والمساعدة في ابتكار المحتوى الرقمي المتميز والهادف عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وتنظر شركة التأثير المباشر إلى شراكتها مع أكاديمية الإعلام الجديد كخطوة متقدمة لاستقطاب الخبرات الإقليمية والعالمية لنقل الخبرات والمعرفة في المجالات الرقمية المستقبلية في التسويق وإنتاج المحتوى الرقمي إلى الشباب السعودي.

تنافسية

وتتضمن الاتفاقية تطوير أكاديمية الإعلام الجديد وشركة التأثير المباشر لنماذج عمل جديدة ومبتكرة تسهم في إثراء المواهب السعودية ورفع تنافسية السوق السعودي في المجالات المشتركة.

إضافة إلى توسع حضور الأكاديمية في السوق السعودية عبر شركة التأثير المباشر وتعاونهما الثنائي على تطوير دورات وتقارير وخدمات متخصصة للسوق السعودي والمنطقة اعتماداً على الممارسات المبتكرة والخبرات الكبيرة المتراكمة والشراكات العالمية التي يمتلكها الطرفان في مجال المحتوى الرقمي..

وتعتبر الشراكة خطوةً أخرى في مسيرة التعاون المتبادل والبنّاء بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتعكس الرؤية المشتركة للبلدين الشقيقين المتمثلة في دفع عجلة التطور في المنطقة وتعزيز تقدمها على كافة المجالات.

كما تؤكد الشراكة على عمق العلاقات السعودية - الإماراتية وتطورها في كافة الأصعدة وخاصةً الصعيدين التعليمي والإعلامي بما يتعلق بالاستثمار في المواهب المحلية ودعمها، خاصةً تلك الراغبة في دخول عالم الإعلام الرقمي وابتكار المحتوى.

فرص

وتتيح هذه الشراكة المجال أمام القطاع الخاص في كلا البلدين للاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع التسويق والإعلام الرقميين واستكشاف البرامج التعليمية المتوفرة والرامية إلى إثراء المحتوى العربي الهادف على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال راشد العوضي، المدير التنفيذي لأكاديمية الإعلام الجديد:«تركز أكاديمية الإعلام الجديد جهودها على تنمية المحتوى الرقمي المستدام في المنطقة العربية وأكدنا دوماً التزامنا بتحقيق هذا الهدف بالتعاون مع شركاء متميزين في المنطقة يتفقون مع رؤية أكاديمية الإعلام الجديد وطموحاتها ونحن على ثقةٍ بأن هذه الاتفاقية مع شركة التأثير المباشر في المملكة العربية السعودية سيكون لها دور كبير في توفير فرصٍ كثيرة للشباب الخليجي والعربي الراغب في ترك بصمةٍ مميزة في عالم المحتوى ووسائل التواصل الاجتماعي الآن وفي المستقبل».

ومن جانبه أشار وليد القحطاني، المؤسس والمدير العام لشركة التأثير المباشر إلى أن الشركة تعمل وفق استراتيجية جديدة تتضمن نسج شراكات مع مؤسسات محلية وعالمية؛ وذلك بهدف تطوير المحتوى المحلي على صعيد الخبرات والمهارات في السوق السعودي.

تواصل

تشكل أكاديمية الإعلام الجديد مبادرة إماراتية استثنائية لتأهيل الشباب العربي وتدريبهم على أحدث تقنيات التواصل الرقمي، وذلك على يد مجموعة لامعة من أفضل وأبرز الأكاديميين والمتخصصين والخبراء حول العالم العاملين في ألمع الشركات العالمية والجامعات الأكاديمية الدولية المرموقة.

وتوفر أكاديمية الإعلام الجديد مجموعة من البرامج والمساقات التعليمية غير المسبوقة في المنطقة، وتطبق أحدث الممارسات العالمية في مجال الإعلام الرقمي بتقنيات التعلم عن بعد من أجل ترسيخ المعرفة في عقول وأذهان المنتسبين.

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