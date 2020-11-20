1915 حملة تفتيشية على المساكن المخالفة بالشارقة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

نفذت بلدية مدينة الشارقة، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أكثر من 1915 حملة تفتيشية على المساكن المخالفة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، رصدت خلالها تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية، ومساكن تفتقر للنظافة والأمن والسلامة والتهوية الجيدة.

ومساكن أخرى تم تحويلها لورش لصيانة السيارات، وأخرى مخازن لبعض المحلات التجارية، ونتج عن هذه الحملات إخلاء أكثر من 7 آلاف مخالف، كما ستتواصل وتستمر لتغطية جميع مناطق المدينة، وإخلاء المخالفين منها.

وأكدت البلدية استمرار حملاتها وزياراتها التفتيشية على كافة مناطق مدينة الشارقة لإخلاء المخالفين والعزّاب من المناطق المخصصة للأسر والعائلات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

حيث نفذت البلدية، صباح أمس، حملة أخرى على عدد من المناطق، منها الجزات وميسلون لإخلاء المخالفين بشكل فوري والتأكد من إخلاء المساكن التي تم إشعار سكانها بالإخلاء خلال الحملات التفتيشية. وشارك في الحملة التفتيشية ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ومساعدو المدير العام، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين، القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وعدد من الموظفين المتطوعين في البلدية للمشاركة في هذه الحملات والزيارات.

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