22 ألف مكالمة تلقاها مركز اتصال مواصلات الإمارات خلال جائحة كورونا

المصدر: (دبي - البيان)

بلغ إجمالي عدد المكالمات التي تلقاها مركز الاتصال 8006006 التابع لمواصلات الإمارات نحو 22000 مكالمة هاتفية، وذلك خلال فترة جائحة «كورونا»، التي تمتد من مارس وحتى نوفمبر الجاري، وتم خلال المدة نفسها استقبال عدد 2522 بريداً إلكترونياً.

وأفادت مروة جبر، رئيس قسم إسعاد المتعاملين في مواصلات الإمارات، أن مركز الاتصال يعد إحدى القنوات الرئيسية التي خصصتها الشركة للتواصل مع متعامليها من أفراد وشركاء ومجتمع، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومدرب للتعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة على مدار الساعة، بما ينسجم مع تطلعات الحكومة الرشيدة وتوجهات مواصلات الإمارات وأهدافها الاستراتيجية.

وأكدت جبر على أن المركز عمل على الرد على جميع المكالمات الواردة والتعامل مع مختلف الملاحظات والرد على جميع الاستفسارات بنسبة 100% وخلال الوقت المحدد، ويأتي ذلك في إطار جهود مواصلات الإمارات لإسعاد متعامليها، من خلال تلبية احتياجاتهم والرد على استفساراتهم وتسجيل ملاحظاتهم عبر خدمة مركز الاتصال والتعامل معها بشكل فوري بالتنسيق مع الإدارات المعنية في الشركة.

وأوضحت رئيس قسم إسعاد المتعاملين، أن مركز الاتصال تلقى نحو 22 ألف مكالمة منذ بدء جائحة «كورونا» والممتدة من مارس وحتى نوفمبر الجاري على الرقم المجاني 8006006، وبلغت النسبة المحققة لسرعة الرد على هذه المكالمات 3 ثوانٍ.

كما استقبل المركز من خلال البريد الإلكتروني info@et.ae نحو 2522 بريداً إلكترونياً، منوهةً إلى وجود ارتفاع تدريجي في عدد المكالمات الواردة للمركز خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020 مقارنة بشهري مارس وأبريل من نفس العام، وذلك بسبب عودة العمل في معظم القطاعات، وانتعاش خدمات النقل والمواصلات من جديد بعد قرار رفع الحظر.

وأشارت جبر، إلى أن موظفي مركز الاتصال مؤهلون للتعامل الفوري مع المكالمات الواردة والرد عليها في مدة زمنية محددة وبشكل احترافي ينسجم مع أفضل الممارسات ومعايير التميز والجودة العالمية، وتحقّق في الوقت نفسه حسن الاستثمار للموارد البشرية العاملة، موضحة أن أبرز الاستفسارات التي وردت لمواصلات الإمارات كانت عن الإجراءات الاحترازية المطبقة، وخدمات التعقيم التي توفرها مواصلات الإمارات، وخدمات المساعدة على الطريق.

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