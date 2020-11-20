فاكر الغرايبة: خمس طرق لمعالجة التنمر الإلكتروني

المصدر: ( دبي - نورا الأمير)

حدد البروفيسور فاكر الغرايبة أستاذ العمل الاجتماعي ومدير معهد البحوث للعلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الشارقة 5 طرق لمعالجة التنمر الإلكتروني، الذي يأتي أكثر انتشاراً وتوسعاً مقارنة بالتنمر التقليدي، أبرزها استحداث الإرشاد الإلكتروني المدرسي للطلبة من قبل جميع المدارس وتحذيرهم من مخاطر التنمر، والعمل على تشجيع الطلبة الذين يتعرضون للتنمر بضرورة الإبلاغ عن أي أذى قد يتعرضون له، مع العمل على تفعيل القوانين والتعليمات المدرسية لمعاقبة المتنمرين.

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