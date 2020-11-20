دائرة الأوقاف في الشارقة تعقد اللقاء الأول

المصدر: (الشارقة - البيان)

عقدت دائرة الأوقاف بالشارقة صباح أمس اللقاء الوقفي (الافتراضي) الأول تحث عنوان (ناظر الوقف) بحضور طالب إبراهيم المري المدير العام للدائرة ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وحضور متميز من المهتمين بالعمل الوقفي.

وقد شارك في اللقاء كل من الأستاذ الدكتور قطب الريسوني رئيس لجنة الرقابة الشرعية على الأوقاف بإمارة الشارقة أستاذ أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الشارقة، والدكتور عزيز بن فرحان العنزي المستشار الشرعي لدائرة الأوقاف عضو اللجنة الدائمة للفتوى في إمارة الشارقة.

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