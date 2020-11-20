«خطم ملاحة» جاهز لاستقبال إرساليات الغذاء

المصدر: (دبي - وام )

زار معالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة منفذ خطم ملاحة الحدودي بمدينة كلباء للوقوف على جاهزية المنفذ لاستقبال إرساليات الغذاء الواردة للدولة، ومدى مرونة وكفاءة خدمات الفحص والحجر الصحي التابعة للوزارة والمرفقة بالمنفذ وذلك في إطار جهود وزارة التغير المناخي والبيئة لتعزيز سلامة الغذاء وضمان استدامة سلاسل التوريد.

ورافق معاليه، سلطان علوان وكيل الوزارة بالوكالة، وسيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة والقائم بأعمال وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي.

والتقى معاليه خلال الزيارة محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بالشارقة والذي قدم شرحاً وافياً حول خدمات المنفذ ومدى جاهزيته وقدرته الاستيعابية، والتجربة التي طبقتها هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في التعامل مع جائحة كورونا اعتماداً على توظيف أحدث التقنيات العالمية ما عزز حركة التجارة البينية مع دول الجوار.

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