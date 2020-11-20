ندوة بمناسبة مرور 40 عاماً على العلاقات بين الإمارات وكوريا

عقدت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى سيئول، بالتعاون مع سفارة جمهورية كوريا الجنوبية في أبوظبي، ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي، تم من خلالها تسليط الضوء على 4 عقود من علاقات الشراكة الاستراتيجية الخاصة والمتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، وذلك بمشاركة عدد من السياسيين والأكاديميين من البلدين.

وخلال الندوة أكد عبدالله سيف النعيمي سفير دولة الإمارات لدى كوريا الجنوبية: «أن البلدين يحتفلان هذا العام بالذكرى الـ40 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، وقد شهدت هذه العلاقات تقدماً كبيراً وخاصة في السنوات الأخيرة، حيث تميزت بدعم لا محدود من قيادة البلدين».

وتم خلال الندوة بحث سبل التعاون والرؤى الاستراتيجية والتنموية في إطار استعدادات دولة الإمارات العربية المتحدة لعام الـ50، واستكشاف المزيد من الفرص في المستقبل في مختلف المجالات، وأعرب المشاركون في الندوة عن أملهم في مواصلة تعزيز أواصر التعاون المشترك والعلاقات الثنائية، وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.

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