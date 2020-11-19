الموافقة على 707 طلبات منحة أرض سكنية لمواطني الشارقة

المصدر: الشارقة ـ عصام الدين عوض

وافقت لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة على 707 طلبات منحة أرض سكنية للمواطنين بالإمارة، فيما اعتذرت عن 43 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، بحضور وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء.

وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة «إن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة بتلبية احتياجات المواطنين من الأراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة».



إجراءات



وأضاف المنصوري «أن اللجنة سوف تقوم برفع الموافقات على طلبات منح الأراضي إلى دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للمستحقين، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن داخل الدائرة، كما أن اللجنة تحرص على تعزيز سبل التعاون والتواصل مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بهدف إنجاز وتسريع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بكافة فئاتها وفق سياسات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية الهادفة إلى تأمين سبل الراحة للمواطنين وفق أسس العدالة الاجتماعية».

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