بلدية دبي تغلق مغسلة وتخالف 5 مؤسسات

المصدر: دبي - وائل نعيم

أغلقت بلدية دبي مغسلة وخالفت 5 مؤسسات ووجهت 42 تنبيهاً بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وذلك خلال يوم أول من أمس. ونفذ مفتشو البلدية زيارات رقابية على 2301 مؤسسة، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98%، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2253 مؤسسة.



رقابة



وتحرص بلدية دبي على متابعة المؤسسات والأنشطة التابعة لرقابتها بشكل يومي من خلال الزيارات التفتيشية، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في تلك المؤسسات كالتباعد الاجتماعي وزيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعاملين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة، بهدف تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ومخالفة الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لدى بلدية دبي.

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