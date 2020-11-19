بلدية الشارقة تنظم 1915 حملة تفتيشية وتُجلي 7 آلاف مُخالف

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

أكدت بلدية مدينة الشارقة استمرار حملاتها وزياراتها التفتيشية على كل مناطق مدينة الشارقة لإخلاء المخالفين والعزّاب من المناطق المخصصة للأسر والعائلات، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

ونفذت البلدية، صباح أمس، حملة أخرى على عدد من المناطق، منها الجزات وميسلون، لإجلاء المخالفين بشكل فوري، والتأكد من إخلاء المساكن التي تم إشعار سكانها بالإخلاء خلال الحملات التفتيشية.

وشارك في الحملة التفتيشية ثابت الطريفي، المدير العام لبلدية مدينة الشارقة، ومساعدو المدير العام، وممثلون عن الشركاء الاستراتيجيين، القيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، وعدد من الموظفين المتطوعين في البلدية، للمشاركة في هذه الحملات والزيارات.

استمرارية

وأكد ثابت الطريفي أن البلدية مستمرة في حملاتها وزياراتها التفتيشية بشكل يومي خلال الفترتين الصباحية والمسائية، لرصد كل المخالفين القاطنين في المناطق المخصصة للأسر والعائلات، وإجلائهم بشكل فوري وقطع الخدمات عن المساكن ذات التقسيمات الهندسية المخالفة والمساكن التي تشهد تكدساً في العمال بصورة مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص المناطق الصناعية لسكنات العمال خاصة عمال شركات المقاولات والإنشاءات، مع إمكانية سكن الموظفين العزاب في المناطق التجارية وفق الاشتراطات المحددة لذلك.

رصد تقسيمات

وأوضح الطريفي أن البلدية نفذت، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أكثر من 1915 حملة تفتيشية على المساكن المخالفة في مختلف مناطق مدينة الشارقة، رصدت خلالها تقسيمات هندسية مخالفة وتوصيلات كهربائية عشوائية، ومساكن تفتقر للنظافة والأمن والسلامة والتهوية الجيدة، ومساكن أخرى تم تحويلها لورش لصيانة السيارات وأخرى مخازن لبعض المحلات التجارية، مشيراً إلى أن هذه الحملات نتج عنها إجلاء أكثر من 7 آلاف مخالف، كما ستتواصل وتستمر لتغطية كل مناطق المدينة وإجلاء المخالفين منها.

خصوصية

وأشاد المدير العام لبلدية مدينة الشارقة بالدور الكبير الذي تقدمه القيادة العامة لشرطة الشارقة وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، والتعاون مع البلدية لتنفيذ توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة وتحقيق أهداف الحملات التفتيشية للحفاظ على أمن وخصوصية وسلامة وراحة الأسر والعائلات، وتعزيز الأمن والأمان في تلك المناطق.

وتحث البلدية كل أفراد الجمهور على ضرورة التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 993 للإبلاغ عن المناطق والمساكن المخصصة للأسر والعائلات ويقطنها عمّال وعزّاب، حيث يعمل المركز على مدار الساعة لتلقي الملاحظات والاستفسارات كافة.

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