764 سائقاً في أبوظبي يستفيدون من برامج النقاط المرورية خلال 9 أشهر

المصدر: أبوظبي - البيان

استفاد 764 سائق مركبة مسجلة بحقهم نقاط مرورية في إمارة أبوظبي من دورات تخفيض النقاط المرورية، واسترجاع رخص القيادة خلال الـ 9 أشهر من العام الجاري.

وأكد العقيد الدكتور مهندس محمد أحمد البريكي مدير إدارة المتابعة الشرطية والرعاية اللاحقة بقطاع أمن المجتمع حرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي الأمني والمجتمعي من خلال تطبيق الأنظمة واشتراطات السلامة المرورية ودعمها للبرامج التأهيلية للسائقين لتعزيز السلامة.

وأوضح أن البرنامج باللغات الـ 3:«العربية والإنجليزية والاوردو»، يركز على تأهيل وتدريب مخالفي قانون السير والمرور من خلال إلحاقهم في محاضرات ودورات متخصصة ويحق للسائق الدخول مرة واحدة في العام ويتم خلالها تخفيض 8 نقاط لمن لم يتجاوز عدد النقاط المرورية المتراكمة لديه 23 نقطة مرورية.

وذكر أنه عند بلوغ 24 نقطة مرورية يتم سحب رخصة القيادة لـ 3 أشهر مع وقف العمل بها، ويعفى السائق من سحب الرخصة إذا اجتاز الدورة التدريبية.

وأكد استمرارية البرامج الخدمية للنقاط المرورية خلال جائحة كورونا «كوفيد-19» مع تقليل عدد المنتسبين في البرامج ومخاطبة السائقين بلغتهم الأم لاتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية.

ولفت إلى أن البرنامج شامل للسائقين لتوعيتهم بالقيادة الآمنة وتعريفهم بكيفية التعامل مع النقاط المرورية وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم تفادياً لسحب رخص القيادة منهم، وإرشادهم بالمخاطر المترتبة عن ارتكاب المخالفات.

ونصح السائقين بضرورة اتباع أنظمة وقوانين المرور تجنباً للمخالفات وحجز المركبات وحفاظاً على سلامة الجميع.

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