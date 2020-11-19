الموافقة على 707 طلبات منحة أرض سكنية لمواطني الشارقة

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

وافقت لجنة تخصيص الأراضي بإمارة الشارقة على 707 طلبات منحة أرض سكنية للمواطنين بالإمارة، فيما اعتذرت عن 43 طلباً لعدم استيفاء الشروط، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً، بحضور وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة وعدد من الأعضاء.

وقال وليد بن فلاح المنصوري رئيس اللجنة، إن اللجنة قررت في هذا الاجتماع الموافقة على 707 منحة أرض سكنية لمواطنين بإمارة الشارقة، والتي استوفت المتطلبات الخاصة بمنح الأراضي في الإمارة واعتذرت عن 43 طلباً لعدم استيفاء شروط التخصيص، مبينا أن اللجنة ناقشت أفضل السبل لتلبية احتياجات الأهالي من الأراضي السكنية تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من قبل المجلس التنفيذي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة بتلبية احتياجات المواطنين من الاراضي وتوفيرها لهم وفق إجراءات عمل متطورة وسريعة ومبسطة.

وأضاف المنصوري أن اللجنة سوف تقوم برفع الموافقات على طلبات منح الأرض إلى دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخصيص الأراضي للمستحقين، وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن داخل الدائرة، كما أن اللجنة تحرص على تعزيز سبل التعاون والتواصل مع كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية المختصة بهدف إنجاز وتسريع الإجراءات الخاصة بتخصيص الأراضي بكافة فئاتها وفق سياسات حكومة الشارقة ومخططاتها التنموية الهادفة إلى تأمين سبل الراحة للمواطنين وفق أسس العدالة الاجتماعية.

كما توجهت لجنة تخصيص الأراضي خلال اجتماعها، بجزيل الشكر إلى المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة في الشارقة تقديراً لدعمه أعمال اللجنة من خلال التنسيق الكامل مع كافة إدارات الدائرة وتوفير كافة الإمكانيات لضمان استكمال أعمالها بما يسهم بشكل كبير في تحقيق أهدافها.

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