قمة إماراتية بحرينية أردنية تبحث تعزيز العلاقات الأخوية والتكامل في القطاعات الحيوية

المصدر: أبوظبي - وام

عقد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس، قمة ثلاثية في أبوظبي.

ركزت على العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدان الثلاثة، وسبل تنميتها، وتوسيع آفاقها، بما يحقق مصالحها المتبادلة، وتطلعات شعوبها إلى التنمية المستدامة والازدهار.. إضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بداية اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى أخيه ملك البحرين، وأخيه ملك الأردن.. وتمنيات سموه لهما موفور الصحة والسعادة، ولبلديهما وشعبيهما الشقيقين دوام الرفعة والازدهار.

جهود

وبحث القادة سبل النهوض بمجالات التعاون والتكامل في عدد من القطاعات الحيوية، خاصة في ما يتعلق بقطاعي الصحة والأمن الغذائي والدوائي، والجهود المشتركة لمواجهة أزمة جائحة «كورونا» وتداعياتها الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

كما استعرضوا آخر التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل والشامل.

وأكد سموه، والملك حمد بن عيسى، والملك عبد الله الثاني، خلال القمة.. عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين البلدان الثلاثة، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات، بما يحقق مصالحها المشتركة، وتطلعات شعوبها إلى التقدم والازدهار.

كما أكدوا أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الدول العربية، حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم القضايا العربية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر «تويتر»: «سررت بعقد القمة الثلاثية في أبوظبي، مع أخي الملك حمد بن عيسى، وأخي الملك عبد الله الثاني.. ناقشنا خلالها تعزيز علاقاتنا الأخوية الاستراتيجية، وسبل الارتقاء بها إلى أعلى المستويات».

حضر اللقاء.. سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، ومعالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، إضافة إلى الوفدين المرافقين لملك البحرين، وملك الأردن.

قرقاش: القمة تجسيد للتشاور والتواصل العربي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن القمة البحرينية الأردنية الإماراتية في أبوظبي تجسيد للتشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات.

وقال معاليه عبر «تويتر»: «القمة البحرينية الأردنية الإماراتية في أبوظبي تجسيد للتشاور والتواصل العربي الذي نحرص عليه في الإمارات، وقناعتنا راسخة أن لقاء القادة وتداولهم لقضايا المنطقة بكل محبة وشفافية سبيلنا في تحصين المنطقة من خطوب المرحلة وتحدياتها، ولا بديل لنا من أخوة الموقف الواحد والمصير المشترك» .

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