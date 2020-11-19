«مالية دبي» تنال «علامة الوقف»

المصدر: دبي - البيان

منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، المندرج تحت إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي، دائرة المالية بحكومة دبي «علامة دبي للوقف»، تقديراً لدورها في دعم الجهات الخيرية بالإيرادات المتأتية من مبادرة «درهم الخير».

وتسلم معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، «علامة دبي للوقف» من عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بحضور علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام، وزينب جمعة التميمي، مدير مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، ومحمد الكمزاري، رئيس قسم العلاقات العامة والتسويق، وذلك خلال زيارة إلى مقر دائرة المالية، شهدها كل من جمال محمد المري المدير التنفيذي لقطاع الحسابات المركزية في الدائرة، وهدى حمدان الشيخ المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية، وحسين علي الطنيجي رئيس مكتب الاتصال والإعلام.

وتتيح مبادرة «درهم الخير»، التي كانت أطلقت في منتصف العام 2017، مجال التبرّع أمام المتعاملين الحكوميين، ممّن يسدّدون رسوم المعاملات الحكومية وغير الحكومية عبر بوابة «سداد دبي» الإلكترونية وتطبيق «دبي الآن»، بالتعاون مع دائرة دبي الذكية، وذلك بالتبرّع بمبلغ مالي قبل انتهاء عملية السداد.

وبلغ إجمالي التبرعات التي جُمعت عبر مبادرة «درهم الخير» خلال 3 سنوات، أكثر من 4.83 ملايين درهم، منحتها دائرة المالية إلى 5 جهات مجتمعية وخيرية في الدولة.

وأعرب عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، عن فخره بحصول الدائرة على علامة دبي للوقف، مؤكّداً دعم الدائرة المتواصل للمبادرات الإنسانية التي تطلقها وترعاها حكومة دبي، وذلك انطلاقًا من المسؤولية المجتمعية للدائرة، التي تصبّ في إحداث التنمية المستدامة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وإيمانًا منها بأهمية إعلاء العمل الإنساني والخيري في جميع المحافل والميادين.

ومن جانبه أشاد عيسى عبدالله الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، بمبادرة «درهم الخير» التي أطلقتها دائرة المالية في سبيل دعم الجهات الخيرية وتقديم المساعدات الإنسانية داخل الدولة.

وبدوره قال علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر «إن المؤسسة تثمن المبادرات التي تنظمها مختلف المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة لدعم العمل الخيري والإنساني في الدولة وخارجها».

دعم

تعتزم دائرة المالية توجيه إيرادات «درهم الخير» في دعم مشاريع التعليم والدراسات والبحوث الطبية، وفق ما أكّد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز