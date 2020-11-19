الإعلان عن الفائزين في تحدي تكنولوجيا الغذاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن تحدي تكنولوجيا الغذاء، الذي يسعى إلى البحث عن حلول مبتكرة ومجدية تجارياً حول العالم، لمعالجة الاحتياج المتنامي للتحول إلى ممارسات وأنظمة إنتاج وإدارة أكثر استدامة للموارد الغذائية في دولة الإمارات، أسماء الفائزين الأربعة في حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم على مدار يومي 17 و18 نوفمبر2020، حيث يتشارك الفائزون جائزة مالية قدرها مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى تأهلهم للمشاركة في برنامج دعم الابتكار التكنولوجي «كاتاليست» لتسريع الأعمال في أبوظبي.

وكان تحدي تكنولوجيا الغذاء قد أُطلق في سبتمبر 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهو مبادرة مشتركة بين مكتب الأمن الغذائي والمائي في دولة الإمارات العربية المتحدة وشركة «تمكين» المُكلفة بتنفيذ مشاريع استراتيجية تندرج ضمن إِطار رؤية دولة الإمارات المتعلقة بالتنمية القائمة على المعرفة ومقرها إمارة أبوظبي. وصمّم تحدي تكنولوجيا الغذاء لتعزيز الاكتفاء الذاتي لدولة الإمارات على المستوى الوطني والمجتمعي والأسري.

أهداف

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي: «يساهم تحدي تكنولوجيا الغذاء في تحقيق أهدافنا طويلة الأمد المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، إن هذا النوع من التعاون الدولي يعد من المفاتيح الأساسية لتعزيز نسبة من الاكتفاء وتحسين جهودنا نحو الاستدامة، وقد شهدنا خلال هذا التحدي عدداً من الأفكار الجديدة والواعدة التي يمكن أن تسهم في تعزيز جهود استجابتنا لتحديات الأمن الغذائي محلياً وعالمياً، وبينما يستعد الفائزون لدخول المرحلة التالية من مسيرتهم، فإننا نتوق لرؤية ما سيقدمون من حلول يمكن تنفيذها عملياً وعلى نطاق واسع في دولة الإمارات».

من جهتها قالت ريما المقرب، رئيس مجلس إدارة شركة «تمكين»: «يعد البحث عن الحلول المبتكرة من خلال الابتكار والتكنولوجيا القادرة على مواجهة تحديات العالم هو منهج عملنا في دولة الإمارات التي تتطلع دوماً نحو المستقبل من أجل التطوير والتنويع الاقتصادي.

ونحن سعداء بما أسفرت عنه نتائج تحدي تكنولوجيا الغذاء الذي قدم لنا كل تلك الأمثلة الرائعة من المبتكرين. وكذلك هؤلاء الفائزين الذين يستعدون بدءاً من اليوم للمساهمة فعلياً في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».

توزيع

وشهد الحفل الافتراضي لتوزيع الجوائز تنظيم مجموعة من ورش العمل التي أشرف على تقديمها خبراء في المجال، وبرنامج دعم الابتكار التكنولوجي «كاتاليست»، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

كما أتاح الحفل للحضور فرصة التحاور وطرح الأسئلة والحصول على أجوبة في جلسات أدارتها بيني ماكبرايد رئيسة مجتمع «فارمتيك» يرافقها ديفيد روزنبرغ الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمزارع «أيروفارمز».

وأُقيمت خلال الحفل جلستان حواريتان تحت عنوان «فرص خلال الأزمة: الأمن الغذائي في عالم ما بعد الجائحة» و«الزراعة في الصحراء: تمكين إنتاج الغذاء في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وشارك في الجلستين شخصيات كبيرة من بينهم؛ معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، وماريا هيلينا سيميدو، نائبة مدير عام منظمة الأغذية ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ التابعة للأمم المتحدة.

والدكتور رامي زريق، مدير برنامج الأمن الغذائي بكلية الزراعة وعلوم الغذاء في الجامعة الأمريكية ببيروت. ودينيل نيرينبرج، الشريك والمؤسسة ورئيسة منظمة «فوود تانك». وعبدالعزيز الملا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمزارع «مدار». وعمر الجندي الرئيس التنفيذي لمزارع «باديا». وسلفاتور لافالو، رئيس إدارة الاستثمار الأجنبي المباشر في مكتب أبوظبي للاستثمار.

ويحظى تحدي تكنولوجيا الغذاء بدعم كل من شركة أكسنتشر، والظاهرة، وكاتاليست، ومصدر، ومكتب أبوظبي للاستثمار.

مقترحات

تلقى تحدي تكنولوجيا الغذاء أكثر من 400 مقترح من أكثر من 60 دولة من حول العالم، وتم تقييم كل مشاركة من قبل لجنة خبراء من المحكمين في مقابل مجموعة من المعايير الأساسية تضمنت استخدام التكنولوجيا والاستدامة والجدوى التجارية.

وتم في ما بعد اختيار اثني عشر متأهلاً للتصفيات النهائية للمشاركة في برنامج إرشادي مكّنهم من العمل مع المحكمين الخبراء الذين قدموا إرشاداتهم للمتأهلين أثناء مرحلة استعدادهم لخوض الجولة الثانية من التقييم أمام لجنة خبراء الصناعة في حفل توزيع الجوائز.

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