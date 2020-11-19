«إسعاف دبي» تنال الاعتماد البلاتيني من مؤسسة الأفكار البريطانية

المصدر: دبي - البيان

حققت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف إنجازاً عالمياً بحصولها على الاعتماد البلاتيني لنظام إدارة الابتكار والأفكار من مؤسسة أفكار المملكة المتحدة «Ideas UK»، وهو أعلى تصنيف تمنحه هذه المؤسسة المتخصصة للجهات الحكومية والخاصة حول العالم من خلال تقييم كفاءة نظام وبيئة الابتكار وإدارة الأفكار.

ومنح التصنيف حسب نضج هذه الأنظمة واستمراريتها وتحقيق نتائج قيمة مضافة، ويمنح الاعتماد البلاتيني في حال كانت كفاءة النظام تصل إلى 90% فأكثر، وذلك حسب المعايير المعتمدة من مؤسسة أفكار المملكة المتحدة، والتي تضم أكثر من 50 معياراً تغطي الجوانب التشريعية والمالية، وإجراءات وآلية النظام وقوانينه.

ثمرة

وأكد خليفة الدراي المدير التنفيذي للمؤسسة أن حصولنا على الاعتماد البلاتيني يعتبر ثمرة العمل في مجال الابتكار وإدارة نظام الاقتراحات. وثمّن الدراي الجهود الاستثنائية التي قام بها فريق العمل في مكتب الاستراتيجية والتميز المؤسسي ومن كل الإدارات في المؤسسة، وحثهم على تكثيف الجهود فيما يتعلق بالابتكار المؤسسي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعد تتويجاً لمشروعات المؤسسة الابتكارية، لافتاً إلى أن التقييم جاء من خلال فريق متخصص من مؤسسة الأفكار البريطانية.

معايير

تغطي معايير التقييم للدورة الحالية 2020 معايير مواصفة إدارة الابتكار العالمية (Global Innovation Guideline: BS ISO 56002)، ويأتي هذا الإنجاز ضمن جهود المؤسسة في تطوير منظومة الابتكار المتسارع «Moonshot» نحو تحقيق رؤية المؤسسة لتوفير خدمات إسعاف رائدة ومبتكرة عالمياً والارتقاء ببيئة الابتكار في المجال الإسعافي.

وقالت الدكتورة عائشة المطوع: إن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة وسمعة حكومة الإمارات مركز ابتكار عالمياً، مشيرة إلى أن الإبداع والابتكار أصبحا في مقدمة الأولويات والأهداف التي تسعى إسعاف دبي لتحقيقهما من خلال تحفيز الموظفين والمتعاملين على تقديم الأفكار والابتكارات الجديدة، حيث تمتلك المؤسسة استراتيجية متكاملة للابتكار لدعم رؤية القيادة الرشيدة، والمضي قُدماً في تحقيق اقتصاد المعرفة ودعم تنفيذ مئوية الإمارات 2071، من خلال الاستفادة من الابتكارات الجديدة التي تساهم في اختصار الوقت والجهد وتوفير الكلفة على المتعاملين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز