لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة تعتمد 14 مليون درهم لسداد حالات 46 ملفاً

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة 14 مليون درهم لسداد حالات 46 ملفاً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.

جاء ذلك عبر برنامج الخط المباشر من إذاعة الشارقة أمس، الذي أفاد أنه سوف يتم التواصل مع المستفيدين من قبل لجنة الديون بالشارقة.

وأكدت لجنة معالجة ديون مواطني الشارقة أن هناك 70 ملفاً تحت الدراسة وإجراءات الاعتماد حالياً بقيمة 50 مليون درهم، حيث يبلغ عدد ملفات تلك الأسر التي سوف تستفيد من ذلك السداد في كلا الحالتين التي تم اعتمادها أو تلك التي تحت الدراسة 116 ملفاً.

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