«الصحة العالمية»: الإمارات سجّلت 29 % من فحوصات «كورونا» بشرق المتوسط

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

كشفت إحصاءات منظمة الصحة العالمية، في ما يتعلق بآخر تطورات فيروس كوفيد 19 في إقليم شرق المتوسط، أن إجمالي المصابين بالمرض، بلغ حتى الآن 3 ملايين و649052 إصابة، بمعدل 499 إصابة لكل 100 ألف من السكان، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض، مليونين و940127 حالة، بنسبة 80.6 % على مستوى الإقليم، بينما بلغ عدد الوفيات 92 ألفاً و651 حالة.

وبحسب بيانات الصحة العالمية، سجلت الإمارات أقل معدل تراكمي لحالات الوفاة جراء كوفيد 19، بنسبة بلغت 0.4 %، بواقع 542 حالة وفاة، في الوقت الذي سجلت فيه ما يقارب ثلث الفحوصات المسجلة في دول الإقليم (22 دولة) بنسبة 29 %، بواقع 15 مليوناً و285 ألف فحص، بينما بلغ أعلى معدل تراكمي للوفيات جراء «كورونا» المستجد في دول الإقليم في اليمن، بنسبة 29.2 % من إجمالي المصابين لديها، يليها كل من مصر وسوريا وإيران، بنسبة تتراوح بين 5.4 إلى 5.9 % من إجمالي الإصابات.

وأشارت تقارير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، الذي يضم 22 دولة عربية، إضافة إلى إيران وباكستان وأفغانستان، إلى أن إجمالي فحوصات كوفيد 19، بلغت حتى الآن 52.6 مليون فحص على مستوى دول الإقليم، بمعدل 7.2 آلاف فحص لكل 100 ألف من السكان.

وبيّنت الإحصاءات أن الإصابات الجديدة المسجلة ليوم الثلاثاء 17 نوفمبر الجاري، بلغت 37 ألفاً و381 إصابة، إضافة إلى 829 حالة وفاة جديدة.

وبحسب البيانات، سجلت كل من إيران والعراق وباكستان والسعودية والمغرب، على التوالي، أعلى 5 دول في الإقليم، من حيث الإصابات، وجاءت كالتالي: إيران سجلت 21.6 % من إصابات الإقليم بالفيروس المستجد، بواقع 788 ألفاً و473 إصابة، بينما سجلت العراق 14.4 % من إصابات الإقليم، بواقع 524 ألفاً و503 إصابات، يليها باكستان بنسبة 9.9 %، بواقع 361 ألفاً و82 إصابة، ثم السعودية بنسبة 9.7 %، بواقع 353 ألفاً و918 إصابة، يليها المغرب بنسبة 8.3 %، بواقع 301 ألف و603 إصابات.

ووفقاً للإحصاءات، تعد اليمن والصومال وجيبوتي وسوريا، أقل دول الإقليم تسجيلاً لإصابات «كورونا»، حيث سجلت اليمن حتى الآن 2072 إصابة، و604 حالات وفاة، يليها الصومال بواقع 4382 إصابة، و108 حالات وفاة، ثم جيبوتي بواقع 5656 إصابة، و61 حالة وفاة، ثم سوريا بواقع 6836 إصابة، و354 حالة وفاة.

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