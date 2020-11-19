رئيس وزراء اليونان يزور جامع الشيخ زايد الكبير

المصدر: أبوظبي - وام

زار كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء جمهورية اليونان، جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، يرافقه سليمان حامد المزروعي سفير الدولة المعين لدى جمهورية اليونان، والوفد المرافق لرئيس الوزراء، وذلك خلال زيارته الرسمية للدولة.

واستهل رئيس الوزراء والوفد المرافق له، الجولة، بزيارة ضريح المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مستذكرين إرثه ونهجه الحكيم، الذي أسهم في تعزيز الثقافة والتسامح والتعايش والسلام بين مختلف شعوب العالم.

وتجول بعدها الضيف الزائر والوفد، يرافقهم الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، حيث تعرفوا من خلال أحد الاختصاصيين الثقافيين في المركز، إلى رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر.

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