23.6 مليار درهم التجارة غير النفطية لأبوظبي وسلطنة عُمان في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي – وام

بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إمارة أبوظبي وسلطنة عُمان عبر منافذ الإمارة 23.67 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، ما يعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين بما يعزز مسيرة التنمية المستدامة، وذلك بحسب الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.

وتوزعت تجارة أبوظبي الخارجية مع سلطنة عُمان على واردات بقيمة 8.34 مليارات درهم وصادرات بقيمة 8.08 مليارات درهم وإعادة التصدير بقيمة 7.25 مليارات. واستحوذت المنتجات المعدنية على النصيب الأكبر من إجمالي التجارة البينية بقيمة 5.25 مليارات درهم، تلتها المعادن العادية ومصنوعاتها بقيمة 4.85 مليارات درهم، تلتها معدات النقل بقيمة 4.72 مليارات.

كما بلغت تجارة أبوظبي مع سلطنة عُمان خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري 4.55 مليارات درهم بنمو نسبته 38% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، والتي بلغت 3.30 مليارات درهم.

وتوزعت تجارة أبوظبي مع سلطنة عُمان خلال الـ 10 أشهر إلى واردات بقيمة 1.92 مليار درهم بنمو 48 % مقارنة بـ1.30 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2019، وصادرات بقيمة 1.66 مليار درهم بنمو 39% مقارنة بـ1.19 مليار درهم، وإعادة التصدير بقيمة 973.44 مليون درهم بنمو 21% مقارنة بـ 805.60 ملايين في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأكدت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي جاهزيتها واستعداداتها لاستقبال الأشقاء في سلطنة عُمان عبر المنافذ الحدودية تماشياً مع توجيهات الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالتنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن بدء التنقل عبر المنافذ البرية على مستوى الدولة، مع إعفاء مواطني سلطنة عمان الشقيقة من شرط الموافقة المسبقة للدخول من المنافذ البرية للدولة.

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